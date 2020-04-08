"COVID-19 у Бориса Джонсона": премьера Британии оставили в реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого несколькими днями ранее врачи диагностировали вирус COVID-19, из-за осложнений уже вторую ночь провел в отделении реанимации. Об этом передает издание ВВС.

Представитель Джонсона вечером 7 апреля заявил, что состояние его стабильное и он остается в хорошем настроении. Отмечается, что премьера не стали подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку такой необходимости объективно нет.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который временно возглавляет правительство, выразил уверенность, что Джонсон вылечится от этой болезни, и назвал его бойцом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что принц Чарльз также подхватил корнавирус, но спустя две недели после самоизоляции в шотландском поместье, врачи повторно сделали тест и обнаружили, что 71-летний престолонаследник исцелен. У жены принца Уэлльского герцогини Корнуольской Камиллы (Паркер-Боулз) вирус не был обнаружен, но для гарантии безопасности всей королевской семьи, она продолжит самоизоляцию.

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