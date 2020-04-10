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Британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в тяжелом состоянии, за ним наблюдают врачи

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Британского премьера перевели из реанимации в обычную палату

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Об этом пишет CNN.

Напомним, что 55-летний британский премьер был доставлен в лондонскую больницу Святого Томаса в воскресенье из-за явных симптомов заболевания COVID-19, спустя 10 дней после положительного теста на вирус.

Состояние Джонсона ухудшилось в понедельник и его перевели в реанимацию. Во вторник стало известно, что он находится в стабильном состоянии.

Ранее "Комментарии" писали, представитель Джонсона вечером 7 апреля заявил, что состояние его стабильное и он остается в хорошем настроении. Отмечается, что премьера не стали подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку такой необходимости объективно нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что принц Чарльз также подхватил коронавирус, но спустя две недели после самоизоляции в шотландском поместье, врачи повторно сделали тест и обнаружили, что 71-летний  престолонаследник исцелен. У жены принца Уэлльского герцогини Корнуольской Камиллы (Паркер-Боулз) вирус не был обнаружен, но для гарантии безопасности всей королевской семьи, она продолжит самоизоляцию.


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Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-09-20/h_770176eb07216dd424213e887ce95ff8
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