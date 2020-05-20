Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.05.2020

BTC/USD

9526.32

ETH/USD

209.61

LTC/USD

44.02

НБУ 20.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.42

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания В Британии вводят дополнительные выходные, чтобы спасти туристическую отрасль
НОВОСТИ Все новости

В Британии вводят дополнительные выходные, чтобы спасти туристическую отрасль

На фоне кризиса из-за карантина руководство Великобритании обеспокоено потерями в туристическом секторе

сегодня, 20:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Британии вводят дополнительные выходные, чтобы спасти туристическую отрасль

Управление по туризму Великобритании VisitBritain предложило правительству страны ввести дополнительные выходные, чтобы снизить ущерб туристической отрасли из-за коронавируса. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на британские СМИ.

"Турсектора Великобритании потеряют 37 млрд фунтов стерлингов из-за кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Введение дополнительных выходных в 2020 году помогло бы сократить эти потери, поскольку люди поедут отдыхать. Это также могло бы заполнить два потерянных из-за COVID-19 "банковских" выходных дня в мае ", - считают в VisitBritain.

Предложение поступило в правительство страны, где пообещали его рассмотреть, хотя отметили, что дополнительные выходные ведут к экономическим затратам. В случае одобрения они могут быть объявлены в октябре.

"В 2020 году из-за прекращения международного туризма Великобритания потеряет 15 млрд фунтов, а из-за прекращения внутреннего - 22 млрд фунтов. До пандемии в стране рассчитывали получить 107 млрд фунтов дохода, но в нынешних условиях это нереально", - добавили в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Великобритании из-за нагрузки на медицину в связи с пандемией COVID-19 обратилось к врачам на пенсии оказать поддержку работающим медикам на время вспышки коронавируса.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/663613.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!