В Британии вводят дополнительные выходные, чтобы спасти туристическую отрасль

Управление по туризму Великобритании VisitBritain предложило правительству страны ввести дополнительные выходные, чтобы снизить ущерб туристической отрасли из-за коронавируса. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на британские СМИ.

"Турсектора Великобритании потеряют 37 млрд фунтов стерлингов из-за кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Введение дополнительных выходных в 2020 году помогло бы сократить эти потери, поскольку люди поедут отдыхать. Это также могло бы заполнить два потерянных из-за COVID-19 "банковских" выходных дня в мае ", - считают в VisitBritain.

Предложение поступило в правительство страны, где пообещали его рассмотреть, хотя отметили, что дополнительные выходные ведут к экономическим затратам. В случае одобрения они могут быть объявлены в октябре.

"В 2020 году из-за прекращения международного туризма Великобритания потеряет 15 млрд фунтов, а из-за прекращения внутреннего - 22 млрд фунтов. До пандемии в стране рассчитывали получить 107 млрд фунтов дохода, но в нынешних условиях это нереально", - добавили в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Великобритании из-за нагрузки на медицину в связи с пандемией COVID-19 обратилось к врачам на пенсии оказать поддержку работающим медикам на время вспышки коронавируса.





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