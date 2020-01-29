Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 29.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Италия "Малая Россия": ведущий шоу в Италии принес извинения за необдуманное название Украины
НОВОСТИ Все новости

"Малая Россия": ведущий шоу в Италии принес извинения за необдуманное название Украины

Ведущий Флавио Инсинна отреагировал на письмо украинского посольства в Италии

сегодня, 20:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Итальянский телеведущий телешоу "L'Eredita"  Флавио Инсинна  обратился к зрителям с признанием того, что в предыдущем выпуске передачи некорректно назвал Украину "малой Россией". Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Свои извинения шоумен сделал после консультации с украинским послом, осознав неуместность подобной аналогии в условиях вооруженного российско-украинского конфликта.

"Уважаемый господин Посол, я ознакомился с Вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбление. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему замечательному народу Украины", - передает посольство слова Инсинны в прямом эфире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская компания Apple внесла правки в одну из своих программ, согласно которым геолокация Крымского полуострова определяется  как территориальная часть России.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...