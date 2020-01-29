"Малая Россия": ведущий шоу в Италии принес извинения за необдуманное название Украины

Итальянский телеведущий телешоу "L'Eredita" Флавио Инсинна обратился к зрителям с признанием того, что в предыдущем выпуске передачи некорректно назвал Украину "малой Россией". Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Свои извинения шоумен сделал после консультации с украинским послом, осознав неуместность подобной аналогии в условиях вооруженного российско-украинского конфликта.

"Уважаемый господин Посол, я ознакомился с Вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбление. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему замечательному народу Украины", - передает посольство слова Инсинны в прямом эфире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская компания Apple внесла правки в одну из своих программ, согласно которым геолокация Крымского полуострова определяется как территориальная часть России.









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