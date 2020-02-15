«Неправильное место»: в парламенте Италии показали фильм про Маркива

В парламенте Италии в пятницу, 14 февраля, состоялась презентация фильма "Неправильное место" (The wrong place), посвященного расследованию дела бывшего бойца Национальной гвардии Украины, ветерана АТО Виталия Маркива, который был осужден в Италии на 24 года за убийство журналиста на Донбассе, передает "Радио Свобода".



Авторами фильма выступили три независимых итальянских репортера и украинский журналист Ольга Токарюк. На создание ленты ушло 8 месяцев, включая детальный анализ местности, на который ушло более 100 часов.



"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 года было таким, как его представили во время процесса", - сказал режиссер ленты, журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.



Журналисты провели свое расследование, опросили очевидцев трагедии, которые не были допрошены итальянскими следователями и не участвовали в судебном процессе. Детали рассказали таксист, который привез погибшего репортера на место, и молодой человек, который оказался рядом с местом убийства.



Комментаторами в фильме также выступили военные эксперты. По их словам, дальность стрельбы автомата АК-74, который был у Маркива, физически не позволила бы ему убить Рокелли. На оружии не было оптического прицела, а расстояние между Маркивым и Рокелли было более 1,5 км.

"Наша цель - узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", - подчеркнул Тинацци.

В то же время, по его словам, фильм не является полностью сбалансированным, поскольку адвокаты стороны обвинения отказались принимать участие в съемках и давать какие-либо комментарии.



Правозащитник Антонио Станго, который присутствовал на презентации, заявил о важности независимого журналистского расследования, так как судебный процесс над Маркивым проходил под давлением российских фейков и дезинформации в итальянской прессе.



"Из-за этого возникает вопрос, судьи вообще знали о геополитической ситуации на фоне которой состоялся военный инцидент?", - добавил правозащитник.



Станго также подчеркнул, что фильм не является попыткой давления суд. Журналисты просто пытались подробно взглянуть на факты, которые во время судебного процесса были смешаны с дезинформацией и, возможно, повлияли на решение присяжных.





Напомним, в Италии Виталия Маркива приговорили к 24 годам заключения за убийство на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли. По версии следствия, 24 мая 2014 года Маркив застрелил корреспондента во время боев за Славянск.



Однако украинская сторона настаивает, что на тот момент у подразделения Нацгвардии, где воевал Маркив, не было на вооружении минометов, из которого убили Рокелли. Более того, посольство Италии в Украине рекомендовало не посещать итальянским гражданам зону боевых действий. Но Рокелли сам появился на позиции боевиков Игоря Гиркина, чем сознательно подвергал себя опасности.

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков во время официального визита в Италию поднимали вопрос освобождения Виталия Маркива.



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