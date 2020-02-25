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В Италии от коронавируса умер еще один человек

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе

сегодня, 00:45
Автор:

• Ольга Чародий

В Италии от коронавируса умер еще один человек

Власти Италии подтвердили еще одну смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ANSA.

Умер 62-летний итальянец в больнице Сант-Анна в итальянском городе Комо. Также отмечается, что умерший имел ряд важных хронических заболеваний в прошлом. 23 февраля его состояние резко ухудшилось, и медработники Сант-Анны были вынуждены перевести его из отделения инфекционных заболеваний в реанимацию, где впоследствии он скончался.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Италию охватила паника после того, как в результате коронавируса скончались трое человек.

Итальянцы скупили не только продукты, а  буквально все подряд. На полках остались единичные позиции товаров. Покупали чаще всего то, что имеет длительный срок хранения. Также из-за информации о коронавирусе, модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей. Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии.  Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу посольства.

Такое решение приняли власти северного региона Италии - Ломбардии в связи с высоким эпидемиологическим порогом.


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Источник: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/02/24/coronavirus-morto-a-como-7a-vittima_25b4261e-0d01-4bdb-b7fe-54d0e79d5215.html
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