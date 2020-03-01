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"Замешан коронавирус?": Папа Римский заболел и не сможет посещать церковные встречи

Понтифик обратился к католикам Ватикана и признался, что лечится от простуды

1 марта 2020, 23:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Замешан коронавирус?": Папа Римский заболел и не сможет посещать церковные встречи

Папа Римский Франциск не сможет принимать участие в традиционной неделе духовных размышлений из-за простуды. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Ватикана.

Так, Понтифик обратился сегодня к прихожанам католической церкви с церемониального балкона в Ватикане и признался, что  не сможет прибыть в город Аричча недалеко от Рима, где проходит мероприятие, посвященное расширению церковных границ. 

"Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений", - сказал Папа и пообещал, несмотря на невозможность личного присутствия, посвятить всю неделю духовным размышлениям.

В связи с тем, что в Италии сейчас свирепствует инфекция коронавируса COVID-2019, в обществе начали проноситься слухи, что служитель Святого Престола впервые за много лет отстранился от участия в традиционных мероприятиях не из-за простого насморка. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Франциск положительно отреагировал на визит украинского президента Владимира Зеленского с супругой и назвал его "президентом мира".

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - сказал Зеленский по итогам аудиенции у Понтифика.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/papa-rimskiy-propustit-traditsionnye-tserkovnye-1583092015.html
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