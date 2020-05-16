Италия открывает границы, но не для всех

Правительство Италии намерено снять запрет на выезд и въезд в страну. Власти называют 3 июня как дату открытия границ. Тем не менее, ограничения на передвижения все же останутся. Посетить Италию разрешили только гражданам Евросоюза.

"Правительство Италии приняло решение об открытии границ страны. С третьего июня итальянцы могут свободно выезжать за пределы страны. В то же время разрешение на въезд пока предоставили только гражданам стран-членов ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, что от прибывших в Италию не будут требовать самоизоляции или двухнедельной обсервации.

Внутри страны можно будет свободно передвигаться с 18 мая в границах области, а между регионами — только с 3 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Чехия объявила о частичном открытии границ. Чешские пограничники станут пропускать прибывающих из Австрии и Словакии.

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