Турция подтвердила дату запуска «Турецкого потока»

8 января 2020 года будет запущен новый газопровод "Турецкий поток". Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Домнез, передает Hurriyet Daily News.

По его словам, газопровод TurkStream запустят в следующем месяце.

"Мы будем незаменимы на международных рынках, поскольку трубопроводы природного газа будут проходить как с востока, так и с севера", - заявил министр.

Строительство "Турецкого потока" было еще одним гигантским проектом после трансанатолийского газопровода (TANAP), сказал Домнез.

"Хотя TurkStream и TANAP обеспечат беспрепятственное использование природного газа нашей страной, мы также будем играть ключевую роль в обеспечении безопасности поставок природного газа в Европу", - добавил чиновник.

Предполагается, что оба газопровода будут удовлетворять ежегодные потребности четверти европейского континента.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", на побережье Черного моря в районе населенного пункта Кыйыкей европейской части Турции началось строительство приемного терминала газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщила дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport. "В рамках реализации проекта "Турецкий поток" 17 января началось строительство приемного газового терминала на территории Турции в районе населенного пункта Кыйыкей", – говорится в заявлении компании. В декабре сообщалось, что "Газпром" уложил более 600 км газопровода "Турецкий поток" по двум ниткам. Анкара заявляла, что строительство газопровода идет с опережением графика. Ранее сообщалось о завершении строительства российской части газопровода. К строительству морского участка газопровода российский "Газпром" приступил в мае 2017 года.