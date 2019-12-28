Турция подтвердила дату запуска «Турецкого потока»

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8 января 2020 года будет запущен новый газопровод "Турецкий
поток". Об этом заявил турецкий министр энергетики и природных ресурсов
Фатих Домнез, передает Hurriyet Daily News.
По его словам, газопровод TurkStream запустят в следующем месяце.
"Мы будем незаменимы на международных рынках, поскольку трубопроводы
природного газа будут проходить как с востока, так и с севера", - заявил
министр.
Строительство "Турецкого потока" было еще одним гигантским
проектом после трансанатолийского газопровода (TANAP), сказал Домнез.
"Хотя TurkStream и TANAP обеспечат беспрепятственное использование
природного газа нашей страной, мы также будем играть ключевую роль в
обеспечении безопасности поставок природного газа в Европу", - добавил
чиновник.
Предполагается, что оба газопровода будут удовлетворять ежегодные
потребности четверти европейского континента.
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