США осуществили авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в Ираке

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США нанесли новый авиаудар к северу от
столицы Ирака города Багдад. По предварительным данным погибли 5 человек. Об
этом пишет Deutsche Welle.
Сообщается, что вооруженные силы США
нанесли авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки. Информагентство
AFP сообщает, этой группировкой является шиитское вооруженное формирование "Аль-Хашд
аш-Шаби".
Ранее "Комментарии" писали, что утром
3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу
властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"–
генерал Касем
Сулеймани.
Также мы писали, что военное
командование США приняло решение временно отправить на Ближний Восток дополнительно
3 тыс. военных. Предварительно планируется, что американские военные будут
находиться там около 60 дней. В регион перебросят военных 82-й
воздушно-десантной дивизии, которые базируются в Северной Каролине. Часть
военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в Ирак. Сообщается, что
отправка военных не связана у авиаударом, который был осуществлен 3 января.
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