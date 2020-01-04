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США осуществили авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки в Ираке

В результате очередного авиаудара в США погибли не меньше пяти человек

сегодня, 04:04
Автор:

• Татьяна Веремеева

США нанесли новый авиаудар к северу от столицы Ирака города Багдад. По предварительным данным погибли 5 человек. Об этом пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что вооруженные силы США нанесли авиаудар по автоколонне проиранской вооруженной группировки. Информагентство AFP сообщает, этой группировкой является шиитское вооруженное формирование "Аль-Хашд аш-Шаби".

Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.

Также мы писали, что военное командование США приняло решение временно отправить на Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Предварительно планируется, что американские военные будут находиться там около 60 дней. В регион перебросят военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которые базируются в Северной Каролине. Часть военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в Ирак. Сообщается, что отправка военных не связана у авиаударом, который был осуществлен 3 января.

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Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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