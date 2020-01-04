Германия приостанавливает обучение военных в Ираке

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в результате авиаудара бундесвер приостановит обучение бойцов курдских военных формирований и солдат центрального правительства в Багдаде. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные агентства dpa.



Решение о приостановке обучения приняли в штабе международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ), чтобы обезопасить свои силы и данное решение является обязательным для всех партнеров по коалиции. Это приведет к тому, что обучение иракских военных будет приостановлено на всей территории Ирака.

Согласно данным dpa, контингент Германии на сегодняшний день составляет 415 человек, 280 из которых находятся в Иордании, 90 – на севере Ирака, 27 солдат обучают иракских военных в комплексе Таджи.

Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.

Также мы писали, что военное командование США приняло решение временно отправить на Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Предварительно планируется, что американские военные будут находиться там около 60 дней. В регион перебросят военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которые базируются в Северной Каролине. Часть военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в Ирак. Сообщается, что отправка военных не связана у авиаударом, который был осуществлен 3 января.