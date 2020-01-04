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Германия приостанавливает обучение военных в Ираке

Также своих военных отзовут и другие страны, которые входят в штаб международной коалиции по борьбе с ИГИЛ

сегодня, 04:25
Автор:

• Татьяна Веремеева

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде в результате авиаудара бундесвер приостановит обучение бойцов курдских военных формирований и солдат центрального правительства в Багдаде. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные агентства dpa.

Решение о приостановке обучения приняли в штабе международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ), чтобы обезопасить свои силы и данное решение является обязательным для всех партнеров по коалиции. Это приведет к тому, что обучение иракских военных будет приостановлено на всей территории Ирака.

Согласно данным dpa, контингент Германии на сегодняшний день составляет 415 человек, 280 из которых находятся в Иордании, 90 – на севере Ирака, 27 солдат обучают иракских военных в комплексе Таджи.

Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде (Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.

Также мы писали, что военное командование США приняло решение временно отправить на Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Предварительно планируется, что американские военные будут находиться там около 60 дней. В регион перебросят военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которые базируются в Северной Каролине. Часть военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в Ирак. Сообщается, что отправка военных не связана у авиаударом, который был осуществлен 3 января.

 

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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2-%D0%B8
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