Германия приостанавливает обучение военных в Ираке

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После убийства иранского генерала Касема
Сулеймани в Багдаде в результате авиаудара бундесвер приостановит обучение
бойцов курдских военных формирований и солдат центрального правительства в
Багдаде. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные агентства dpa.
Решение о приостановке обучения приняли в штабе
международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское
государство" (ИГИЛ), чтобы обезопасить свои силы и данное решение является
обязательным для всех партнеров по коалиции. Это приведет к тому, что обучение
иракских военных будет приостановлено на всей территории Ирака.
Согласно данным dpa,
контингент Германии на сегодняшний день составляет 415 человек, 280 из которых находятся
в Иордании, 90 – на севере Ирака, 27 солдат обучают иракских военных в комплексе
Таджи.
Ранее "Комментарии" писали, что утром 3 января в Багдаде
(Ирак) произошла ракетная атака на аэропорт по приказу властей США, в
результате которой погиб глава иранского спецподразделения "Кудс"– генерал Касем Сулеймани.
Также
мы писали, что военное командование США приняло решение временно отправить на
Ближний Восток дополнительно 3 тыс. военных. Предварительно
планируется, что американские военные будут находиться там около 60 дней. В
регион перебросят военных 82-й воздушно-десантной дивизии, которые базируются в
Северной Каролине. Часть военнослужащих отправятся в Кувейт, а еще часть – в
Ирак. Сообщается, что отправка военных не связана у авиаударом, который был
осуществлен 3 января.
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