В Бен-Гурионе перед взлетом у Boeing 737 загорелся двигатель

У самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь сегодня ночью из израильского Бен-Гуриона в Кигали загорелся двигатель при разгоне перед взлетом, пишут "Вести по-израильски".

В тот момент на борту воздушного судна находились 100 граждан Израиля. Вскоре все они были экстренно эвакуированы и возвращены в аэропорт.

Причины возгорания двигателя пока что не известно, благо все обошлось без жертв.









Как сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

На борту находились 168 пассажиров та 9 членов экипажа. Погибли все, находившиеся на борту, в том числе 11 граждан Украины.