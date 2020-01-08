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В Бен-Гурионе перед взлетом у Boeing 737 загорелся двигатель

На борту лайнера находилось 100 человек

сегодня, 12:03
Автор:

• Наталья Шевченко

У самолета Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь сегодня ночью из израильского Бен-Гуриона в Кигали загорелся двигатель при разгоне перед взлетом, пишут "Вести по-израильски".

В тот момент на борту воздушного судна находились 100 граждан Израиля. Вскоре все они были экстренно эвакуированы и возвращены в аэропорт.  

Причины возгорания двигателя пока что не известно, благо все обошлось без жертв.

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Как  сообщали "Комментарии", украинский лайнер потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.  Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Представитель аэропорта Тегерана рассказал о том, что причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

На борту находились  168 пассажиров та 9 членов экипажа. Погибли все, находившиеся на борту, в том числе 11 граждан Украины.

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Источник: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5656128,00.html?fbclid=IwAR3Bcutbg2aEE6fvDTltfDDixdum303Py0JqCn11pkNxHyNcemg1trrWark
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