В Иране предложили за голову Трампа $3 млн

Член парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову президента США Дональда Трампа 3 миллиона долларов, пишет Isna News.

По его словам, они лично заплатят такую сумму тому, кто убьет американского лидера и принесет его голову.

Спикер также отметил, что вина за крушение самолета “МАУ” лежит на Штатах.

Отметим, что еще до крушения украинского лайнера иранское ТВ уже заявляло о том, что готовы заплатить $80 млн. тому, кто принесет голову президента США. Отмечалось, что если все население Ирана сбросится по одному доллару, то можно было собрать такую сумму.

Также мы писали о том, что власти Ирана будут преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Сулеймани, который командовал спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам.





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