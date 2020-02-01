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В Ираке назначен новый премьер-министр

Новый премьер-министр занял пост спустя два месяца после ухода из-за протестов предыдущего главы правительства

сегодня, 22:34
Автор:

• Таисия Ерохина

Новым премьер-министром Ирака стал бывший министр связи Мохаммед Аллави, передает Aljazeera.

Назначение подписал сегодня президент Ирака Бархам Салих спустя два месяца после того, как на фоне протестов ушел в отставку предыдущий премьер-министр. Отмечается, что выбор Аллави был согласован конкурирующими иракскими группировками.

Новоиспеченный глава правительства должен сформировать команду в течении месяца. Аллави будет управлять страной, пока не будут проведены досрочные выборы. По словам нового премьера, он готов говорить с иракским народом и защищать его, а также пообещал восстановить разрушенную экономику страны и бороться с коррупцией. Кроме того, Аллави намерен уйти в отставку, если ему попытаются навязывать кандидатов в министры.

Напомним, из-за обострения ситуации в Ираке Абдель Махди решил уйти с должности главы правительства страны. Отмечается, что 28 ноября стало самым кровопролитным днем с начала протестных акций в октябре: были убиты 46 человек. Уже 29 ноября премьер-министр Ирака объявил, что решил уйти в отставку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники сил безопасности Ирака совершили нападение на лагеря протестующих в Багдаде, а также попытались прогнать демонстрантов в южных городах. Было применено оружие и слезоточивый газ.


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Источник: https://www.aljazeera.com/news/2020/02/iraq-president-appoints-mohammed-allawi-pm-state-tv-200201150554113.html
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