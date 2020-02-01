В Ираке назначен новый премьер-министр

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Новым премьер-министром Ирака стал бывший министр связи
Мохаммед Аллави, передает Aljazeera.
Назначение подписал сегодня президент Ирака Бархам Салих
спустя два месяца после того, как на фоне протестов ушел в отставку предыдущий
премьер-министр. Отмечается, что выбор Аллави был согласован конкурирующими
иракскими группировками.
Новоиспеченный глава правительства должен сформировать
команду в течении месяца. Аллави будет управлять страной, пока не будут
проведены досрочные выборы. По словам нового премьера, он готов говорить с иракским
народом и защищать его, а также пообещал восстановить разрушенную экономику
страны и бороться с коррупцией. Кроме того, Аллави намерен уйти в отставку,
если ему попытаются навязывать кандидатов в министры.
Напомним, из-за обострения ситуации в Ираке Абдель Махди
решил уйти с должности главы правительства страны. Отмечается, что 28 ноября
стало самым кровопролитным днем с начала протестных акций в октябре: были убиты
46 человек. Уже 29 ноября премьер-министр Ирака объявил, что решил уйти в отставку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники сил
безопасности Ирака совершили нападение на лагеря протестующих в Багдаде, а
также попытались прогнать демонстрантов в южных городах. Было применено оружие
и слезоточивый газ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости