В Ираке назначен новый премьер-министр

Новым премьер-министром Ирака стал бывший министр связи Мохаммед Аллави, передает Aljazeera.

Назначение подписал сегодня президент Ирака Бархам Салих спустя два месяца после того, как на фоне протестов ушел в отставку предыдущий премьер-министр. Отмечается, что выбор Аллави был согласован конкурирующими иракскими группировками.

Новоиспеченный глава правительства должен сформировать команду в течении месяца. Аллави будет управлять страной, пока не будут проведены досрочные выборы. По словам нового премьера, он готов говорить с иракским народом и защищать его, а также пообещал восстановить разрушенную экономику страны и бороться с коррупцией. Кроме того, Аллави намерен уйти в отставку, если ему попытаются навязывать кандидатов в министры.

Напомним, из-за обострения ситуации в Ираке Абдель Махди решил уйти с должности главы правительства страны. Отмечается, что 28 ноября стало самым кровопролитным днем с начала протестных акций в октябре: были убиты 46 человек. Уже 29 ноября премьер-министр Ирака объявил, что решил уйти в отставку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники сил безопасности Ирака совершили нападение на лагеря протестующих в Багдаде, а также попытались прогнать демонстрантов в южных городах. Было применено оружие и слезоточивый газ.

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