Турция не будет ссориться с РФ из-за Сирии, - Эрдоган

Российские и турецкие военные временно прекратили патрулирование в связи с обстрелом сирийских войск. По словам турецкого главы Реджепа Тайип Эрдогана, нет смысла конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе.

"Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что в результате действий ВС Турции в ответ на обстрелы сирийцев были "нейтрализованы" более семидесяти военных Сирии.

Как сообщал портал "Комментарии", в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу. В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин, Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

Позже Реджеп Эрдоган 3 февраля с рабочим визитом прилетел в Украину. Официальная встреча турецкого президента состоялась возле Мариинского дворца. Во время встречи президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский традиционно осмотрели строй почетного караула. Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: "Слава Украине!". После лидеры государств послушали национальные гимны двух стран и отправились на личные переговоры.





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