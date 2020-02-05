Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Турция не будет ссориться с РФ из-за Сирии, - Эрдоган
НОВОСТИ Все новости

Турция не будет ссориться с РФ из-за Сирии, - Эрдоган

Россия и Турция отменили совместное патрулирование после того, как турецкие военные попали под обстрел сирийских войск

сегодня, 03:00
Автор:

• Ольга Чародий

Турция не будет ссориться с РФ из-за Сирии, - Эрдоган

Российские и турецкие военные временно прекратили патрулирование  в связи с обстрелом сирийских войск. По словам турецкого главы Реджепа Тайип Эрдогана, нет смысла конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе.

"Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что в результате действий ВС Турции в ответ на обстрелы сирийцев были "нейтрализованы" более семидесяти  военных Сирии.

 Как сообщал портал "Комментарии", в Стамбуле в конгресс-центре "Халидж" прошла торжественная  церемония запуска магистрального газопровода "Турецкий поток", который будет поставлять газ из России в Турцию и южную Европу. В церемонии приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, России Владимир Путин,  Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Во время видеосвязи с компрессорной станцией "Русская" в Анапе и приемным терминалом в Кыйыкее в Турции состоялось символическое открытие газовых вентилей.

Позже Реджеп Эрдоган 3 февраля с рабочим визитом прилетел в Украину. Официальная встреча турецкого президента состоялась возле Мариинского дворца. Во время встречи президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский традиционно осмотрели строй почетного караула. Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: "Слава Украине!". После лидеры государств послушали национальные гимны двух стран и отправились на личные переговоры.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Sabah
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...