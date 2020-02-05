Турция не будет ссориться с РФ из-за Сирии, - Эрдоган

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Российские и турецкие военные временно прекратили
патрулирование в связи с обстрелом сирийских
войск. По словам турецкого главы Реджепа Тайип Эрдогана, нет смысла
конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе.
"Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с
Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во
внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер
инициативы", - сказал он.
Эрдоган напомнил, что в результате действий ВС Турции в ответ
на обстрелы сирийцев были "нейтрализованы" более семидесяти военных Сирии.
Позже Реджеп Эрдоган 3 февраля с рабочим визитом прилетел в Украину. Официальная встреча турецкого президента состоялась возле Мариинского дворца. Во время встречи президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский традиционно осмотрели строй почетного караула. Эрдоган поприветствовал украинских военных словами: "Слава Украине!". После лидеры государств послушали национальные гимны двух стран и отправились на личные переговоры.
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