Крушение самолета в Турции: один человек погиб

Во время крушения самолета в Турции один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает NTV.

На борту самолета летело 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших пассажиров отправили в больницы Стамбула.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и буквально развалился на части. Сообщается, что самолет отправился из западной турецкой провинции Измир и должен был сесть в Стамбуле, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

В последнее время стали часто аварии с самолетами. Так, 3 февраля, в понедельник, в одном из аэропортов столицы Испании, Мадрида, после нескольких часов кружения над городом сел самолет авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси и его части попали в двигатель. Самолет успел взлететь, но через полчаса сообщил диспетчеру, что нужно вернуться в аэропорт в связи с техническими проблемами. На борту AC837 находилось 130 человек. После посадки пассажиры борта AC837 отметили, что во время посадки "все тряслось".





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