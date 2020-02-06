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Крушение самолета в Турции: один человек погиб

В результате крушения самолета в Турции пострадали 157 человек, 139 раненых доставлены в больницы

сегодня, 00:43
Автор:

• Ольга Чародий

Крушение самолета в Турции: один человек погиб

Во время крушения самолета в Турции один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, передает NTV.

На борту самолета летело 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших  пассажиров  отправили в больницы Стамбула.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и буквально развалился на части. Сообщается, что самолет отправился из западной турецкой провинции Измир и должен был сесть в Стамбуле, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

В последнее время стали часто  аварии с самолетами. Так, 3 февраля, в понедельник, в одном из аэропортов столицы Испании, Мадрида, после нескольких  часов кружения над городом сел самолет авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси и его части попали в двигатель. Самолет успел взлететь, но через  полчаса сообщил диспетчеру, что нужно вернуться в аэропорт в связи с техническими проблемами.  На борту  AC837  находилось 130 человек. После посадки пассажиры борта  AC837 отметили, что во время посадки "все тряслось".



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Источник: https://www.ntv.com.tr/turkiye/sabiha-gokcende-ucak-pistten-cikti-1-kisi-hayatini-kaybetti-157-kisi-yaralandi,ZncBOL-0i0usQPa-cL121g
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