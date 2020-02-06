Крушение самолета в Турции: один человек погиб

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Во время крушения самолета в Турции один человек погиб,
число пострадавших возросло до 157 человек. Об этом сообщил глава турецкого
Минздрава Фахреттин Коджа, передает NTV.
На борту самолета летело 183 человека: 177 пассажиров,
в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших пассажиров
отправили в больницы Стамбула.
В последнее время стали часто аварии с самолетами. Так, 3 февраля, в понедельник, в одном из аэропортов столицы Испании, Мадрида, после нескольких часов кружения над городом сел самолет авиакомпании Air Canada, у которого во время взлета сломалось шасси и его части попали в двигатель. Самолет успел взлететь, но через полчаса сообщил диспетчеру, что нужно вернуться в аэропорт в связи с техническими проблемами. На борту AC837 находилось 130 человек. После посадки пассажиры борта AC837 отметили, что во время посадки "все тряслось".
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