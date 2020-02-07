Турция перебросила танки в Идлиб

В четверг, 6 февраля, колонна Вооруженных сил Турции с 20 танками пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Хатай. Об этом пишет агентство Anadolu.

Колонна грузовиков с танками направилась Хатай на северо-запад Сирии.

"Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их обороноспособности", - говорится в сообщении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, Турция в Сирии обстреляла силы Башара Асада, в результате чего погибли более десяти сирийских военных. Отмечается, что данные о погибших обнародовали в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека 3 февраля. По информации центра центре мониторинга соблюдения прав человека, кроме погибших, среди военных много раненых. Так, по информации наблюдателей, погибли гражданские лица от авиа ударов, которые совершили, предположительно, российские самолеты. Однако, по словам турецкого главы Реджепа Тайип Эрдогана, нет смысла конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе. "Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - сказал он.

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