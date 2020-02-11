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Главная Новости Мир Ближний Восток При ударе Ирана пострадали 109 военных США, − Пентагон
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При ударе Ирана пострадали 109 военных США, − Пентагон

Американское оборонное ведомство уточнило число получивших контузии при ударе Ирана по военной базе в Ираке

сегодня, 05:00
Автор:

• Ольга Чародий

При ударе Ирана пострадали 109 военных США, − Пентагон

 Число военных США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана в ночь на 8 января, составило 109 человек. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

 "На сегодняшний день у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы <...> 76 из них в настоящее время вернулись к службе", − указали в ведомстве.

 Отмечается, что 27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи, 21 из них позднее перенаправили в США, еще один уже вернулся в Ирак, где вновь приступил к исполнению служебных обязанностей.

Как сообщало издание "Комментарии", Государственное телевидение Ирана сообщает, что запущенный в рамках космической программы страны спутник не вышел на орбиту. Неудачный запуск произошел в воскресенье на космодроме имени Имама Хомейни в иранской провинции Семнан, примерно в 230 км к юго-востоку от Тегерана, столицы страны. Ракета Simorgh, или Phoenix, несла спутник связи Zafar 1. Воскресная попытка была предпринята после двух неудачных запусков в прошлом году и взрыва ракеты на стартовой площадке на объекте. Сообщается, что Zafar 1 не набрала необходимую скорость, чтобы вывести спутник на орбиту. Тегеран станет помогать палестинским вооруженным формированиям. Об этом заявил духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В своем выступлении он подверг критике американский план по урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. 


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