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В Пентагоне опровергли вывод войск США из Ирака

Информация иракской стороны о выводе американских военных не соответствует действительности, подчеркнули в оборонном ведомстве

сегодня, 05:42
Автор:

• Ольга Чародий

В Пентагоне опровергли вывод войск США из Ирака

Информация о начале вывода войск США с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) подполковник Эрл Браун, сообщает ТАСС.

 "Эти сообщения являются ложными", − подчеркнул Браун.

 Ранее телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на заявление члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Али аль-Ганими, сообщил о том, что США начали вывод своих войск с 15 военных баз в Ираке.

Как сообщало издание "Комментарии", число военных США, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана в ночь на 8 января, составило 109 человек.   "На сегодняшний день у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы <...> 76 из них в настоящее время вернулись к службе", − указали в ведомстве.  Отмечается, что 27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи, 21 из них позднее перенаправили в США, еще один уже вернулся в Ирак, где вновь приступил к исполнению служебных обязанностей. Парламент Ирана признал Министерство обороны США и американскую армию террористическими организациями. В список террористов попали все военные Вооруженных сил США, представители Министерства обороны, а также все компании, которые сотрудничают с Пентагоном. 


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Источник: https://tass.ru/
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