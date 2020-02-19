В Пакистане в результате утечки токсичного газа погибли по меньшей мере 14 человек

В городе Карачи, Пакистан, в результате утечки токсичного газа погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам местных чиновников, в результате инцидента, который произошел 16 февраля, сотни людей госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах.

По состоянию на 18 февраля, по информации врачей, к медикам обратились около 650 человек.

Также сообщается, что 18 февраля запланирована эвакуация жителей из района Камари, их временно отселят в более безопасные районы.

В настоящее время причина утечки не известна, но чиновники не видят в этом саботажа.

Как сообщал портал "Комментарии", смертный приговор или пожизненное заключение за государственную измену действуют в Пакистане с 1973 года. Суд Пакистана отменил смертный приговор экс-лидеру Пакистана Первезу Мушаррафу. Судьи рассмотрели ходатайство бывшего президента и решили, что заочный приговор не соотвествует конституции государства. В суде решили, что уголовное дело о госизмене Мушаррафа, в рамках которого его в конце прошлого года приговорили смертной казни, не было подготовлено в соответствии с законом. Обвинение в государственной измене рассматривают с 2013 года. Юристы поясняют столь длительный срок тем, что в 2007 году Мушарраф приостановил действие Конституции и объявил чрезвычайное положение.





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