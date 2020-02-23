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По Израилю из сектора Газа выпустили 20 ракет, израильские военные ответили

После того, как из сектора Газа в направлении Израиля прилетело 20 ракет, израильские военно-воздушные силы в ответ нанесли удар

23 февраля 2020, 23:16
Автор:

• Таисия Ерохина

По Израилю из сектора Газа выпустили 20 ракет, израильские военные ответили

Из сектора Газа по Израилю выстрелили из 20 ракет, сообщается на странице в Twitter Армии обороны Израиля.

В сообщение говорится, что примерно 10 ракет были перехвачены "железным куполом" (система ПВО – ред.). Также на странице опубликована карта, на которой отмечены все попавшие под обстрел районы на юге страны, неподалеку сектора Газа.

В свою очередь, израильские военно-воздушные силы в ответ нанесли удар по террористическому отряду "Исламский джихад".

"Террор нацелен на мирных жителей. Израиль нацелен на террор", - говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов. Решение о снятии ограничений гражданских прав принято "ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни". Израиль планировал выдать жителям Газы 2 тысячи разрешений на въезд в Израиль и расширить рыболовную зону до 15 морских миль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что авиация Израиля ударила по столице Сирии. Государственные СМИ Сирии сообщили, что силы ПВО страны были задействованы в отражении ракетной атаки.


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Источник: https://twitter.com/IDF
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