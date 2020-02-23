По Израилю из сектора Газа выпустили 20 ракет, израильские военные ответили

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Из сектора Газа по Израилю
выстрелили из 20 ракет, сообщается на странице в Twitter Армии обороны Израиля.
В сообщение говорится, что примерно
10 ракет были перехвачены "железным куполом" (система ПВО – ред.). Также на
странице опубликована карта, на которой отмечены все попавшие под обстрел
районы на юге страны, неподалеку сектора Газа.
В свою очередь, израильские
военно-воздушные силы в ответ нанесли удар по террористическому отряду
"Исламский джихад".
"Террор нацелен на мирных жителей. Израиль нацелен на террор", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно Израиль
отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны
ракетных обстрелов. Решение о снятии ограничений гражданских прав принято
"ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни". Израиль планировал выдать жителям Газы 2 тысячи разрешений на въезд
в Израиль и расширить рыболовную зону до 15 морских миль.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что авиация Израиля ударила по
столице Сирии. Государственные СМИ Сирии сообщили, что силы ПВО страны были
задействованы в отражении ракетной атаки.
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