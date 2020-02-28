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Соболезнования Турции: в МИД сказали, кого Украина поддерживает в Идлибе

В МИД заявили, что страданиям сирийцев должен быть положен конец

сегодня, 11:46
Автор:

• Мария Чиренко

Соболезнования Турции: в МИД сказали, кого Украина поддерживает в Идлибе

Украина выразила солидарность с мировым сообществом в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе и агрессией режима президента Башара Асада и российских военных. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел.

"Украина глубоко обеспокоена существенным эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

Кроме того, Украина выразила соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе.

В МИД подчеркнули, что по сирийскому вопросу солидарны с международным сообществом.

"Солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которое призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", Турция подтвердила авиаудар по своим военным в сирийской провинции Идлиб. После этого турецкая сторона перебросила военных через границу для проведения чрезвычайных процедур.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел военное положение в стране в связи с гибелью 29 турецких солдат в Идлибе в результате удара сирийской и российской армией.

Также Турция созвала экстренное заседание Совета НАТО.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/ukrayina-gliboko-zanepokoyena-suttyevoyu-eskalaciyeyu-situaciyi-v-idlibi?fbclid=IwAR3hLo-TD2J0F7GeSA84qI0hYedQ3XRzRfaTwG_mnPF1lgwE9NZO6xi2dVQ
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