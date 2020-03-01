Иран назвал соглашение Вашингтона с талибами Афганистана капитуляцией США

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что годы присутствия войск США в Афганистане закончились капитуляцией Вашингтона. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

"19 лет унижения закончились капитуляцией США в Афганистане. То же самое произойдет в Сирии, Ираке и Йемене", - убежден глава внешнеполитического ведомства в Иране.

По словам Зарифа, американцам "не следовало осуществлять вторжение в Афганистан".

"США уйдут, но оставят за собой большой беспорядок", - заключил иранец.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп пояснял причины своего длительного переговорного процесса с талибами Афганистана вместо локального решения проблемы терроризма в этой стране.

"Мы могли бы покончить с этим быстро и легко, если бы я хотел убить миллионы людей. Я не хочу убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном", - пояснил глава Белого Дома и добавил, что вся администрация следит за развитием событий.









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