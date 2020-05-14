Саудовская Аравия закупит у США тысячу ракет

Правительство Саудовской Аравии заключило контракт с авиастроительной американской корпорацией Boeing на поставку более тысячи ракет противовоздушного и противокарабельного назначения. Об этом сообщило министерство обороны США.

Так, в Пентагоне отмечают, что стоимость контракта составила около 1,85 млрд евро. Противокорабельные ракеты Boeing также станет поставлять в Бразилию, Катар и Таиланд. Соответствующие соглашения уже подписаны, однако сроки поставок не разглашаются.

Как сообщал портал "Комментарии", американский авиакосмический концерн Boeing за январь 2020 года не оформил ни одного нового заказа на самолеты впервые с 1962 года. В связи с кризисом, который начался после двух катастроф с участием некогда самого продаваемого в Америке лайнера 737 MAX, в прошлом месяце компания поставила заказчикам только 13 самолетов. Для сравнения в прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

Ранее в руководстве компании Boeing приняли решение временно не выпускать авиалайнеры 737 MAX. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии.

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