Смертник атаковал здание спецслужбы в Афганистане

Террорист-смертник атаковал здание Национального управления безопасности в провинции Газни, Афганистан. Погибли, как минимум, семеро. Более сорока человек - ранены, сообщил телеканал Tolo News, ссылаясь на собственные источники во власти. Большинство из тех, кто погиб или был ранен, это работники НУБ.

Взрыв прогремел около регионального управление спецслужбы на рассвете. Это подтвердили и в Министерстве внутренних дел Афганистана. Однако там указали, что главной целью боевиков был религиозный центр в восточной провинции.

Террористическую атаку совершил смертник. Около 4 утра по местному времени он подогнал заминированную машину к зданию, а затем активировал взрывчатку. Через несколько часов после атаки, ответственность за теракт взяли на себя представители радикальной исламистской группировки Талибан.

Ранее представители этой же группировки атаковали блок-пост силовиков в провинции Гильменд. Тогда, по словам пресс-секретаря губернатора, погибли 5 военных. Еще столько же были ранены.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что в начале марта боевики расстреляли акцию памяти в Кабуле. Однако тогда талибы заявили, что к нападению непричастны.

Фото: Tolo News

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