Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.05.2020

BTC/USD

8887.72

ETH/USD

214.15

LTC/USD

48.84

НБУ 02.05.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Северная Америка Канада объявила о гибели экипажа вертолета НАТО, пропавшего в Средиземном море
НОВОСТИ Все новости

Канада объявила о гибели экипажа вертолета НАТО, пропавшего в Средиземном море

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально объявил умершими 6 членов экипажа вертолета, который потерпел крушение в Средиземном море во время операции НАТО

сегодня, 22:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Канада объявила о гибели экипажа вертолета НАТО, пропавшего в Средиземном море

6 пропавших членов экипажа вертолета военно-морского флота Канады, потерпевшего крушение во время операции НАТО на этой неделе в Средиземном море, считаются погибшими. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, передает The Guardian.

"Сегодня, с призывом прекратить поисково-спасательную миссию, я присоединяюсь ко всем канадцам в трауре по поводу гибели 6 военнослужащих канадских вооруженных сил", - заявил Трюдо.

Так, в ходе операции нашли тело только одного члена экипажа вертолета Cyclone Sikorsky CH-148 – младшего лейтенанта Аббигейла Коубро. Еще 5 человек, находившиеся на борту, отныне официально считаются пропавшими без вести и умершими.

Отметим, что некоторые останки тел были обнаружены во время поиска, но они не дают возможности идентифицировать погибших.

Напомним, в Ионическом море исчез канадский вертолет, который участвовал в учениях НАТО. Так, вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции, которая сообщает об авиакатастрофе.

Затем стало известно, что обломки вертолета НАТО обнаружили между Грецией и Италией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/2020/may/02/five-crew-of-canadian-helicopter-presumed-dead-after-crash-off-greek-coast
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...