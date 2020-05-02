Канада объявила о гибели экипажа вертолета НАТО, пропавшего в Средиземном море

6 пропавших членов экипажа вертолета военно-морского флота Канады, потерпевшего крушение во время операции НАТО на этой неделе в Средиземном море, считаются погибшими. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, передает The Guardian.

"Сегодня, с призывом прекратить поисково-спасательную миссию, я присоединяюсь ко всем канадцам в трауре по поводу гибели 6 военнослужащих канадских вооруженных сил", - заявил Трюдо.

Так, в ходе операции нашли тело только одного члена экипажа вертолета Cyclone Sikorsky CH-148 – младшего лейтенанта Аббигейла Коубро. Еще 5 человек, находившиеся на борту, отныне официально считаются пропавшими без вести и умершими.

Отметим, что некоторые останки тел были обнаружены во время поиска, но они не дают возможности идентифицировать погибших.

Напомним, в Ионическом море исчез канадский вертолет, который участвовал в учениях НАТО. Так, вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции, которая сообщает об авиакатастрофе.

Затем стало известно, что обломки вертолета НАТО обнаружили между Грецией и Италией.

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