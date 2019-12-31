«Новый год к нам мчится»: в несколько стран уже пришел праздник

Сегодня в 12:00 по Киеву страны Государства Самоа и Кирибати, расположенных в Тихом океане, уже провели 2019 год и встретили 2020 год.

Кроме того, в 13 часов начался новый год в Новой Зеландии.

К Новому году все города Украины преобразились: улицы украшают яркие иллюминации и инсталляции, в разных районах города работают праздничные ярмарки, а в центре – новогодний городок во главе с красавицей-елкой. "Комментарии" сделали фотоподборку главных елок-2020 в разных городах Украины и выяснили, какие из них самые высокие, необычные или же дорогие.

Также мы писали о том, что по прогнозам астрологов, Украину в 2020 году ожидают встряски в сфере политики и экономики. Покровительница 2020-го года - белая металлическая Крыса - именно с нее начинается цикл Восточного календаря. По словам астрологов, это животное любит изменения, поэтому мы можем ожидать перемен, как в личной жизни, так и в структуре власти, законах и социуме.



