В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент

ЦИК Азербайджана начала расследование касательно нарушений на внеочередных парламентских выборах. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Мы сами заинтересованы в том, чтобы виновники понесли наказание и такого рода случаи не повторялись",- сказал Алиев на встрече с молодёжью в Кюрдемирском районе.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. Число мандатов правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло и составит свыше 70 из 125.

Как ранее сообщали "Комментарии", выборы президента Эквадора состоятся в следующем году 7 февраля. Об этом сообщил Национальный избирательный совет. Ранее планировалось их провести 28 февраля 2021 года. "Технические команды Национального избирательного совета и Избирательного суда рекомендовали в качестве даты проведения первого тура выборов - воскресенье, 7 февраля 2021 года, а для проведения второго тура выборов - 11 апреля", - говорится в заявлении совета. А в Румынии пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом сообщил премьер-министр Людовик Орбан. Свое заявление глава правительства сделал после встречи с президентом Йоханнисом. Отмечается, что переговоры чиновников продолжались несколько часов. "Я это четко говорю. Президент Румынии и я решили, что Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал премьер-министр.

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