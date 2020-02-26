Коронавирус докатился до Румынии

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Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Румынии. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщило агентство Reuters.
По его данным, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Больной помещен в карантин в бухарестскую инфекционную больницу.
Сильвия Болиаку, директор Управления здравоохранения Сучавы, сказала, что, если результаты анализов будут положительными, пациент будет переведен в Яссы.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.
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