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Коронавирус докатился до Румынии

Китайский вирус выявлен еще в одной стране

сегодня, 07:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Коронавирус докатился до Румынии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксировали   в Румынии. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщило агентство Reuters.

По его данным, инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Больной помещен в карантин в бухарестскую инфекционную больницу.

Сильвия Болиаку, директор Управления здравоохранения Сучавы, сказала, что, если результаты анализов будут положительными, пациент будет переведен в Яссы.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.


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Источник: https://news.trust.org/item/20200225165240-obmfk/
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