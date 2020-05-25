Ядерные испытания в США и разжигание “холодного” конфликта: насколько оправданы слухи о приближении Третьей мировой войны

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Мировая система безопасности рушится всё более явно. Российская агрессия против Украины - аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - и недостаточно жесткая реакция на нее мировой общественности, стала, похоже, спусковым крючком уничтожения относительно безопасного мира, который мы знали. Обвинив Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договора по открытому небу, США уже вышли из Договора о РСМД и собираются разорвать ДОН.
Также появилась информация, что администрация президента США в ответ на угрозы со стороны РФ и Китая обсудила возможность возобновления ядерных испытаний, прекращенных правительством в 1992 году. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан в воскресенье сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса SARS-CoV-2 (то, что эпидемию пытались утаить) с реакцией Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Президент США Дональд Трамп и некоторые другие американские политики уже не раз обвиняли КНР в сокрытии истинной информации о распространении коронавируса.
В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван Йи обвинил Соединенные Штаты в разжигании новой холодной войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли всерьез говорить о приближении Третьей мировой войны.
Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула считает, что не стоит переоценивать значение новостей относительно возможного возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.
"Даже если рассматривать самый пессимистичный сценарий – то есть предположить, что вопрос реально принят на повестку дня, бросается в глаза, что источники не сообщают о его позитивном решении – только об обсуждении, – подчеркивает эксперт. – Стоит учитывать, что в США через полгода пройдут президентские выборы – и победа Трампа на них не гарантирована. Соответственно, любые радикальные инициативы, которые он может продвигать сегодня, вполне могут стать достоянием истории уже в 2021 году".
Николай Замикула призывает обратить внимание на другой момент - возможность организации сознательной утечки информации о подобной дискуссии администрацией Трампа с целью повлиять на геополитических конкурентов.
"Поведение Трампа в отношениях с КНДР и Ираном позволяет оценить его внешнеполитическую стратегию, применяемую для разрешения кризисных ситуаций, – подчеркивает эксперт. – Складывается ощущение, что он сознательно идет на обострение – демонстрируя оппонентам свою готовность к крайним мерам. Фактически, вокруг него создается образ "слона в посудной лавке", который "может наломать дров". Однако вряд ли он является правдивым. Трамп – бизнесмен с многолетним опытом, которого не стоит недооценивать. Такими действиями он просто поднимает ставки и запугивает противника, заставляет того задуматься о цене, которую придется заплатить в конфликте с США".
Однако это не значит, продолжает Николай Замикула, что сам Трамп не понимает границ, которые не стоит переступать.
"В данной ситуации вполне возможно, что информация о потенциальном возобновлении ядерных испытания – тоже своеобразный блеф, призванный лишний раз припугнуть Москву и Пекин. Это вовсе не означает, что Белый Дом реально готов к действиям, способным приблизить Третью мировую", – резюмирует эксперт Национального института стратегических исследований.
Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос уверен, что недавнее решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) необходимо рассматривать в более широком контексте.
"Несомненно, этот шаг Вашингтона является логичным следствием агрессивного внешнего курса Кремля – оккупации Крыма, агрессии на Востоке Украины, избирательного отношения к международному праву, наращиванию вооружений, вмешательству во внутренние дела других стран… Список можно продолжать весьма долго, – подчеркивает Олег Белоколос. – Вероятно, можно согласиться с теми экспертами, которые говорят что так называемый проект "Кимерика" – феномен тесного и весьма взаимовыгодного экономического переплетения Соединенных Штатов и Китая, о котором много писали до недавнего времени, не состоялся. Пекин осуществляет гиперактивную внешнюю политику, наращивает свои стратегические возможности в военной сфере, искусно использует так называемую "долговую дипломатию". И Вашингтон это не может не беспокоить".
Сегодня, по мнению эксперта, отношения между США и КНР можно определить, как острое соперничество с элементами "холодной войны".
"Уже в минувшие год-два стало понятно, что мир существенно изменился, начал сползание к конфронтации, – говорит Олег Белоколос. – Ситуация будет определяться взаимоотношениями в геополитическом треугольнике США-Китай-Россия, в котором Пекин и Москва сегодня склонны поддерживать друг друга. И точно также многим странам уже в ближайшем будущем придется решать, на чьей они стороне".
"Не думаю, что речь идет о Третьей мировой, – говорит политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. – Просто мы видим, что ослабление международных институций, ответственных за поддержание мировой системы безопасности. И попытка ряда стран, включая Россию, эту самую систему подстроить под себя".
По словам эксперта, международные структуры, в том числе ООН, которая была сформирована после Второй мировой войны, чтобы поддержать установившийся по ее итогам мировой порядок, значительно ослабли. И некоторые страны, воспользовавшись этим, начали пересмотр итогов ВМВ – как касательно территориальных претензий, так и касательно своих сфер влияния. Причем в этот процесс активно включились и РФ, и США.
"С помощью своей достаточно жесткой внешней политики американцы сейчас пытаются показать, что для них куда более удобен биполярный мир. Трампу, как и Путину, четкое деление на "свой-чужой" больше нравится, нежели многополярный мир. Мы всё чаще становимся свидетелями перетягивания роли международных мировых институций фактически в Администрацию президента США, – подчеркивает Виталий Бала. – Достаточно вспомнить ту же ситуацию с Всемирной организацией здравоохранения, которую из-за недостаточной, по мнению американских властей, реакции на вспышку коронавирусной инфекции в Китае, Штаты лишили финансирования. И даже заявили о намерении выйти из ВОЗ, либо создать ее аналог. С одной стороны – тревожные тенденции. С другой – возможно, это даст толчок к давно назревшим структурным реформам ряда организаций – ВОЗ, ЕС, ООН, ОПЕК и так далее".
Директор Агентства моделирования ситуаций считает, что вызовы, которые стоят перед миром, требуют срочных реформ международных структур.
"Они должны установить четкие правила поведения – в политике, военной сфере, бизнесе, здравоохранении. И жестко реагировать на их несоблюдение, – уверен Виталий Бала. – Или же мы будем и далее погружаться в хаос, когда каждый в своем регионе делает, что хочет, разворачивая новые и новые военные, торговые и прочие конфликты".
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