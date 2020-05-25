Ядерные испытания в США и разжигание “холодного” конфликта: насколько оправданы слухи о приближении Третьей мировой войны

Мировая система безопасности рушится всё более явно. Российская агрессия против Украины - аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - и недостаточно жесткая реакция на нее мировой общественности, стала, похоже, спусковым крючком уничтожения относительно безопасного мира, который мы знали. Обвинив Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также Договора по открытому небу, США уже вышли из Договора о РСМД и собираются разорвать ДОН.

Также появилась информация, что администрация президента США в ответ на угрозы со стороны РФ и Китая обсудила возможность возобновления ядерных испытаний, прекращенных правительством в 1992 году. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан в воскресенье сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса SARS-CoV-2 (то, что эпидемию пытались утаить) с реакцией Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Президент США Дональд Трамп и некоторые другие американские политики уже не раз обвиняли КНР в сокрытии истинной информации о распространении коронавируса.

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван Йи обвинил Соединенные Штаты в разжигании новой холодной войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", стоит ли всерьез говорить о приближении Третьей мировой войны.

Сознательный шаг к обострению

Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула считает, что не стоит переоценивать значение новостей относительно возможного возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.

"Даже если рассматривать самый пессимистичный сценарий – то есть предположить, что вопрос реально принят на повестку дня, бросается в глаза, что источники не сообщают о его позитивном решении – только об обсуждении, – подчеркивает эксперт. – Стоит учитывать, что в США через полгода пройдут президентские выборы – и победа Трампа на них не гарантирована. Соответственно, любые радикальные инициативы, которые он может продвигать сегодня, вполне могут стать достоянием истории уже в 2021 году".

Николай Замикула призывает обратить внимание на другой момент - возможность организации сознательной утечки информации о подобной дискуссии администрацией Трампа с целью повлиять на геополитических конкурентов.

"Поведение Трампа в отношениях с КНДР и Ираном позволяет оценить его внешнеполитическую стратегию, применяемую для разрешения кризисных ситуаций, – подчеркивает эксперт. – Складывается ощущение, что он сознательно идет на обострение – демонстрируя оппонентам свою готовность к крайним мерам. Фактически, вокруг него создается образ "слона в посудной лавке", который "может наломать дров". Однако вряд ли он является правдивым. Трамп – бизнесмен с многолетним опытом, которого не стоит недооценивать. Такими действиями он просто поднимает ставки и запугивает противника, заставляет того задуматься о цене, которую придется заплатить в конфликте с США".

Однако это не значит, продолжает Николай Замикула, что сам Трамп не понимает границ, которые не стоит переступать.

"В данной ситуации вполне возможно, что информация о потенциальном возобновлении ядерных испытания – тоже своеобразный блеф, призванный лишний раз припугнуть Москву и Пекин. Это вовсе не означает, что Белый Дом реально готов к действиям, способным приблизить Третью мировую", – резюмирует эксперт Национального института стратегических исследований.

Острое соперничество с элементами "холодной войны"

Эксперт-международник, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос уверен, что недавнее решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) необходимо рассматривать в более широком контексте.

"Несомненно, этот шаг Вашингтона является логичным следствием агрессивного внешнего курса Кремля – оккупации Крыма, агрессии на Востоке Украины, избирательного отношения к международному праву, наращиванию вооружений, вмешательству во внутренние дела других стран… Список можно продолжать весьма долго, – подчеркивает Олег Белоколос. – Вероятно, можно согласиться с теми экспертами, которые говорят что так называемый проект "Кимерика" – феномен тесного и весьма взаимовыгодного экономического переплетения Соединенных Штатов и Китая, о котором много писали до недавнего времени, не состоялся. Пекин осуществляет гиперактивную внешнюю политику, наращивает свои стратегические возможности в военной сфере, искусно использует так называемую "долговую дипломатию". И Вашингтон это не может не беспокоить".

Сегодня, по мнению эксперта, отношения между США и КНР можно определить, как острое соперничество с элементами "холодной войны".

"Уже в минувшие год-два стало понятно, что мир существенно изменился, начал сползание к конфронтации, – говорит Олег Белоколос. – Ситуация будет определяться взаимоотношениями в геополитическом треугольнике США-Китай-Россия, в котором Пекин и Москва сегодня склонны поддерживать друг друга. И точно также многим странам уже в ближайшем будущем придется решать, на чьей они стороне".

"Не думаю, что речь идет о Третьей мировой, – говорит политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. – Просто мы видим, что ослабление международных институций, ответственных за поддержание мировой системы безопасности. И попытка ряда стран, включая Россию, эту самую систему подстроить под себя".

По словам эксперта, международные структуры, в том числе ООН, которая была сформирована после Второй мировой войны, чтобы поддержать установившийся по ее итогам мировой порядок, значительно ослабли. И некоторые страны, воспользовавшись этим, начали пересмотр итогов ВМВ – как касательно территориальных претензий, так и касательно своих сфер влияния. Причем в этот процесс активно включились и РФ, и США.

"С помощью своей достаточно жесткой внешней политики американцы сейчас пытаются показать, что для них куда более удобен биполярный мир. Трампу, как и Путину, четкое деление на "свой-чужой" больше нравится, нежели многополярный мир. Мы всё чаще становимся свидетелями перетягивания роли международных мировых институций фактически в Администрацию президента США, – подчеркивает Виталий Бала. – Достаточно вспомнить ту же ситуацию с Всемирной организацией здравоохранения, которую из-за недостаточной, по мнению американских властей, реакции на вспышку коронавирусной инфекции в Китае, Штаты лишили финансирования. И даже заявили о намерении выйти из ВОЗ, либо создать ее аналог. С одной стороны – тревожные тенденции. С другой – возможно, это даст толчок к давно назревшим структурным реформам ряда организаций – ВОЗ, ЕС, ООН, ОПЕК и так далее".

Директор Агентства моделирования ситуаций считает, что вызовы, которые стоят перед миром, требуют срочных реформ международных структур.

"Они должны установить четкие правила поведения – в политике, военной сфере, бизнесе, здравоохранении. И жестко реагировать на их несоблюдение, – уверен Виталий Бала. – Или же мы будем и далее погружаться в хаос, когда каждый в своем регионе делает, что хочет, разворачивая новые и новые военные, торговые и прочие конфликты".

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