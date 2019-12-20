Плащ и арабы: появились подробности о стрелявшем у здания ФСБ в Москве

Стрелком, который открыл огонь у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Москве 19 декабря, может быть 39-летний Евгений Манюров - выпускник Российской академии правосудия. Об этом пишет российская "Комсомольская правда".

Сообщается, что фигурант учился еще и в Высшей школе экономики, а также имел свой бизнес, который в 2015 году он закрылся. Кроме того, по данным издания, нападавший владел умением стрелять из нарезного оружия: этому научился в московском тире, на Поклонной горе. Со временем стрелок начал интересоваться практической стрельбой. Издание отмечает, что это дорогое хобби: выстрел стоит от 17 рублей, а участие в матче – 3 тыс. Так, в прошлом месяце Манюров взял бронзу по стрельбе из карабина в пистолетном калибре на соревнованиях столичного городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ. Примерно тогда же он стал участником стрелкового матча памяти одного из начальников ФСБ, героя РФ, подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего в Беслане.

По словам тренера клуба ДОСААФ Олега Соловича, Манюров стрелял неочень хорошо, поскольку занимался этим всего несколько месяцев. Из странностей, которые были у возможного нападавшего, тренер отметил внешний вид – на тренировки Манюров приходил в длинном черном плаще с капюшоном, при этом, не снимал верхнюю одежду во время занятий. Тренер отметил, что Манюров официально и задокументировано владел нарезным карабином 7,62 мм.

Издание пишет, что в доме Манюрова прошли обыски – там нашли целый арсенал оружия и боеприпасы, которые официально зарегистрированы.

Как рассказала мать погибшего, Манюров работал охранником в разных местах, но ушел со всех мест работы. Недавно Манюров говорил на английском языке по телефону с неизвестными людьми, по данным матери, - арабами.

Ранее "Комментарии" сообщали, что стрельба привела к гибели сотрудника ФСБ, а еще пять человек – были ранены. Следственный комитет заявил об одном стрелке. О его мотивах пока что ничего неизвестно – террориста ликвидировал спецназ.