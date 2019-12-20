Плащ и арабы: появились подробности о стрелявшем у здания ФСБ в Москве

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Стрелком, который открыл
огонь у здания Федеральной службы
безопасности (ФСБ) России
в Москве 19 декабря, может быть 39-летний Евгений Манюров - выпускник Российской академии
правосудия. Об этом пишет российская "Комсомольская правда".
Сообщается, что фигурант
учился еще и в Высшей школе экономики, а также имел свой бизнес, который в 2015
году он закрылся. Кроме того, по данным издания, нападавший владел умением стрелять
из нарезного оружия: этому научился в московском тире, на Поклонной горе. Со
временем стрелок начал интересоваться практической стрельбой. Издание отмечает,
что это дорогое хобби: выстрел стоит от 17 рублей, а участие в матче – 3 тыс.
Так, в прошлом месяце Манюров взял бронзу по стрельбе из карабина в пистолетном
калибре на соревнованиях столичного городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.
Примерно тогда же он стал участником стрелкового матча памяти одного из начальников ФСБ, героя РФ, подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего в Беслане.
По словам тренера клуба ДОСААФ
Олега Соловича, Манюров стрелял неочень хорошо, поскольку занимался этим всего
несколько месяцев. Из странностей, которые были у возможного нападавшего,
тренер отметил внешний вид – на тренировки Манюров приходил в длинном черном
плаще с капюшоном, при этом, не снимал верхнюю одежду во время занятий. Тренер
отметил, что Манюров официально и задокументировано владел нарезным карабином 7,62
мм.
Издание пишет, что в доме
Манюрова прошли обыски – там нашли целый арсенал оружия и боеприпасы, которые
официально зарегистрированы.
Как рассказала мать
погибшего, Манюров работал охранником в разных местах, но ушел со всех мест работы. Недавно
Манюров говорил на английском языке по телефону с неизвестными людьми, по данным
матери, - арабами.
Ранее "Комментарии" сообщали, что стрельба привела к
гибели сотрудника ФСБ, а еще пять человек – были ранены. Следственный комитет
заявил об одном стрелке. О его мотивах пока что ничего неизвестно – террориста ликвидировал спецназ.
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