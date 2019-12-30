Путин в авторитете: в России рассказали, как влияют на обмен

Россия не участвовала в процессе обмена пленными и согласования списков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах. Он использует свое влияние и авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена. А обмен все-таки осуществляется сторонами конфликта. Как вы знаете, Россия к оным отношения не имеет", - сказал спикер Кремля.



Песков отметил, что Украина не имеет прямых контактов с террористами "Л/ДНР". И поэтому была создана Трехсторонняя контактная группа. А российское посредничество, по словам Пескова, необходимо из-за отсутствия прямых контактов Киева с представителями ОРДЛО.



В то же время Песков ушел от ответа на вопрос относительно согласования террористами списка на обмен с российским руководством.



"Мне нечего добавить, какую-то более детальную информацию я не могу вам предоставить", - заявил спикер Кремля.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", вчера состоялся долгожданный обмен между Украиной и так называемыми "Л/ДНР" в формате "всех на всех". Украина передала самопровозглашенным республикам 123 человек, террористы, в свою очередь, вернули домой 76 наших сограждан



В сети появился список людей, выданных в ОРДЛО, чей обмен может быть выгоден России.