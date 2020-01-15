Рокировка Путина: эксперты назвали цели плана «Преемник»

После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором российский лидер озвучил изменения в Конституцию РФ (предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России, а также, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров), правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.



Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что задумал Путин, а также - как это может отразиться на РФ и Украине.

Перемены после фиаско

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко подчеркивает, что система построения власти в России всегда базировалась на идее самодержавия, единоличного правления.

"И всё равно как называли диктора – царь, генсек, президент, - отмечает эксперт. - Но эта система всегда (рано или поздно) демонстрировала свою неэффективность, давала сбои. И сейчас, когда в очередной раз рейтинг президента и идея самодержавия дает сбой, Путин пытается сыграть на опережение, предлагая косметические демократические преобразования. В том числе – чтобы ранее принадлежащее президенту право утверждения правительства перешло к Госдуме, которая в данный момент целиком подконтрольна Кремлю. Так что принципиально, глубинно, на систему власти в РФ это не повлияет".

При этом, по мнению Матвиенко, утверждение Госдумой премьера может превратить главу российского правительства в более весомую фигуру, нежели тот же Дмитрий Медведев, который считался тенью Путина.

"Кто станет премьером, безусловно, интересно, - считает эксперт. - При этом нужно понимать, что запущен фактически план "Преемник". Также показательно, что такая перемена, хоть и косметическая, запускается после фиаско РФ. Сперва в Париже, где Москве пришлось заключать с Украиной более выгодный нам договор по конфигурации газового транзита. А потом - и в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, где после гибели украинского самолета расклад меняется не в пользу РФ (ослаблен режим Ирана и, соответственно, сирийский режим, поддерживаемый Кремлем)".

По стопам Гитлера

Политолог Владимир Цыбулько сравнивает инициативы Путина касательно новой структуры власти и перераспределения полномочий с перестановкой кроватей в борделе.

"Никаких прав оппозиции такие "реформы" предоставлять не будут, - уверен Цыбулько. - Путин пытается строить китайский вариант государства, имея совсем другого качества население, ориентированное вовсе не на конфуцианство. Поэтому мы видим лишь намек на готовность к компромиссу, но не сам компромисс. Это лишь попытка оттянуть время без понимания нового качества государства, и его места в мировой политике".

По словам политолога, попытка объединить в РФ должности президента и "канцлера" напоминают гитлеровскую систему власти.

"Такие действия свидетельствуют, что свободных выборов в РФ можно ожидать в ближайшие годы - как от мертвого осла уши, - считает Цыбулько. - Для Украины такая цементизация власти в руках Путина означает лишь продолжение агрессивной политики, направленной на отравление украинских реформ и разрушение идеалов Майдана".

Кто следующий?

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что инициатива Путина внести изменения в Конституцию обусловлена двумя причинами. И обе эти причины носят завуалированный характер.

"Путин всегда показывает лишь верхушку айсберга, если говорить о его намерениях. Первая - Путин готовит себе политическое подспорье к 2024-му году. Его главная цель - сохранить внутреннее политическое влияние, - говорит Воронков. - Я сомневаюсь, что Путин снова будет баллотироваться в президенты. А повторный трюк с Медведевым уже вряд ли прошел бы "на ура". Поэтому Путин намерен обновить не только политическую систему, но и исполнительную власть. Вопрос лишь в том - кто же будет его приемником".

Ключевым моментом эксперт называет расширение полномочий парламента, особенно в вопросе кадровых назначений.

"Ситуация чем-то схожа с нынешней украинской, где сформировано парламентское монобольшинство. И это большинство находится под влиянием президента, - отмечает Воронков. - Похожую систему формирует и Путин. "Единая Россия" имеет 341 мандат из 450. А лидером "единоросов" является как раз глава России. Соответственно, не сложно будет продавливать нужные кандидатуры и нужные решения. Но при этом это не должно быть очевидно для россиян. Т.е. параллельно Путин пытается снять с себя ярлык авторитарного лидера. И это – вторая причина".

По словам политолога, Путин заговорил о референдуме, чтоб сформировать у россиян иллюзию демократичности и влияния на политические процессы.

Полезным для Путина такой жест является и в плане геополитики, дабы у Запада не было причин говорить о России как об авторитарной стране, подчеркивает эксперт. Особенно с учетом того, что в соседней Украине идет тотальное реформирование. В российском обществе также давно назрел запрос на перемены.

"При этом, согласно предложенным изменениям, за президентом всё равно останутся полномочия по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. То есть, силовой блок по-прежнему будет сконцентрирован в руках президента - и через него можно будет оказывать определенное давление на политической почве", - обращает внимание Воронков.

Ка сообщал сайт "Комментарии", 15 декабря правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава Кремля заявил о необходимости изменений в Конституцию РФ и проведения референдума.

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