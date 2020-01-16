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Главная Новости Мир Россия "Без работы не оставил": Путин назначил Медведева на новую должность в России
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"Без работы не оставил": Путин назначил Медведева на новую должность в России

Бывший премьер России займет руководящую должность в Совете безопасности РФ

сегодня, 15:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева в Совет безопасности РФ после того, как все правительство страны во главе с ним ушло в отставку. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации", - указано в документе.

Отмечается, что данное ведомство возглавляет сам глава государства Владимир Путин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России официально назначен новый глава правительства Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службы. Его кандидатуру  поддержали 383 депутата, еще 41 парламентарий проголосовал "против", а 12 — не участвовали в голосовании.


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Источник: https://www.unian.ua/world/10833158-putin-priznachiv-medvedyeva-svojim-zastupnikom-u-radbezi-rf.html
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