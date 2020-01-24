В Госдуме РФ зовут Украину вступить в «Союзное государство»

В Госдуме России заявили о возможности вступления Украины в "Союзное государство". Как передает "Лента.ру", первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Украина могла бы присоединиться к "Союзному государству".

Так, по мнению Водолацкого, "Союзное государство" дает преимущества для социальной защищенности и развития экономики. Якобы такую мысль он услышал от украинцев, приехавших на "Славянский базар" в Витебске. Водолацкий уверен, что Украина может стать активным участником для построения союза как третье славянское государство. Из аргументов такого сотрудничества – "огромная польза", как в союзе РФ и Белоруси.

Напомним, США вступились за Украину перед Россией в День Соборности. Так посольство США призвало Россию уважать суверенитет Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские политики пытались "прорваться" в Украину, но украинская погранслужба запретила въезд по ряду причин. В частности, политики так не смогли подтвердить цель своего пребывания в Украине.

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