В Госдуме РФ зовут Украину вступить в «Союзное государство»

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В Госдуме России заявили
о возможности вступления Украины в "Союзное государство". Как передает "Лента.ру",
первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Украина
могла бы присоединиться к "Союзному государству".
Так, по мнению
Водолацкого, "Союзное государство" дает преимущества для социальной
защищенности и развития экономики. Якобы такую мысль он услышал от украинцев,
приехавших на "Славянский базар" в Витебске. Водолацкий уверен, что Украина
может стать активным участником для построения союза как третье славянское
государство. Из аргументов такого сотрудничества – "огромная польза", как в союзе РФ и
Белоруси.
Напомним, США вступились за Украину перед Россией в День Соборности. Так посольство США
призвало Россию уважать суверенитет Украины.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что российские политики пытались "прорваться" в Украину, но украинская
погранслужба запретила въезд по ряду причин. В частности, политики так не
смогли подтвердить цель своего пребывания в Украине.
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