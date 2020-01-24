Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия В Госдуме РФ зовут Украину вступить в «Союзное государство»
НОВОСТИ Все новости

В Госдуме РФ зовут Украину вступить в «Союзное государство»

В России уверены, что союз славянских государств - это якобы «огромная польза»

24 января 2020, 09:19
Автор:

• Таисия Ерохина

В Госдуме России заявили о возможности вступления Украины в "Союзное государство". Как передает "Лента.ру", первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Украина могла бы присоединиться к "Союзному государству".

Так, по мнению Водолацкого, "Союзное государство" дает преимущества для социальной защищенности и развития экономики. Якобы такую мысль он услышал от украинцев, приехавших на "Славянский базар" в Витебске. Водолацкий уверен, что Украина может стать активным участником для построения союза как третье славянское государство. Из аргументов такого сотрудничества – "огромная польза", как в союзе РФ и Белоруси.

Напомним, США вступились за Украину перед Россией в День Соборности. Так посольство США призвало Россию уважать суверенитет Украины.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские политики пытались "прорваться" в Украину, но украинская погранслужба запретила въезд по ряду причин. В частности, политики так не смогли подтвердить цель своего пребывания в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...