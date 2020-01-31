"Имеют право": Кремль отреагировал на визит Помпео в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль визиты госсекретаря США Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан как желание Вашингтона увеличить свое влияние в этом регионе, ответил отрицательно. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

"США свои отношения с этими странами. Со многими странами объединена и Россия интеграционными процессами, достаточно динамично развивающихся развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями. Поэтому в данном случае это абсолютно, скажем так, самостоятельное явление", - сказал Песков.





"У нас есть Министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", - резюмировал он.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров призвал госсека США Майка Помпео продлить договор между обеими странами о снижении производительности оружия



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