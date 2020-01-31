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"Имеют право": Кремль отреагировал на визит Помпео в Киев

Москва не видит ничего дурного в том, что государства налаживают отношения между собой

сегодня, 12:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривает ли Кремль визиты госсекретаря США Майка Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан как желание Вашингтона увеличить свое влияние в этом регионе, ответил отрицательно. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

"США свои отношения с этими странами. Со многими странами объединена и Россия интеграционными процессами, достаточно динамично развивающихся развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями. Поэтому в данном случае это абсолютно, скажем так, самостоятельное явление", - сказал Песков.

Зато в качестве ответа на вопрос журналистов, что официальная Москва думает об обещании Помпео поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии, Песков ответил достаточно уклончиво.

"У нас есть Министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться", - резюмировал он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров призвал госсека США Майка Помпео продлить договор между обеими странами о снижении производительности оружия.

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Источник: https://www.unian.ua/world/10854167-vizit-pompeo-v-ukrajinu-kreml-pospishiv-vidreaguvati.html
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