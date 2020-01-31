Коронавирус в России: зафиксировали двух первых больных

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
В соседствующем с Украиной
государстве, Российской Федерации, впервые выявили случаи заболевания новым
коронавирусом, пришедшим из Китая. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на вице-премьера
РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.
Так, новый
тип коронавируса диагностировали у двух людей в Забайкалье и Тюменской области.
Заболевшими оказались граждане Китая. Отмечается, что вчера вечером власти
подтверждали, что случаев заражения китайской эпидемией в стране нет.
Добавим, что Россия из-за
коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает
эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне,
находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.
На данный момент известно о
9692 заболевших, а смерть в результате болезни настала у 213 человек. Также
есть информация о 171 человеке, которые прошли лечение и выздоровели.
Напомним, в Германии
подтвердили пятый случай заражения коронавирусом.
Ранее портал "Комментарии"
писал, что вчера в аэропорту "Борисполь"
приземлился лайнер со 158 украинцами на борту, которых эвакуировали с острова
Хайнань из-за вспышки коронавируса. А сегодня рейсом компании "МАУ"
домой вернулось еще столько же человек. И несмотря на то, что город Ухань, где
началась эпидемия, находится далеко от туристического острова, здесь также
зафиксировали первые случаи коронавируса у 46 китайцев, один из которых умер.
"Комментариям" удалось пообщаться с украинцами, которые, несмотря на
людей в масках и отсутствие в аптеках противовирусных средств, продолжают
оставаться на Хайнане, считая его безопасным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости