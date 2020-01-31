Коронавирус в России: зафиксировали двух первых больных

В соседствующем с Украиной государстве, Российской Федерации, впервые выявили случаи заболевания новым коронавирусом, пришедшим из Китая. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.

Так, новый тип коронавируса диагностировали у двух людей в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшими оказались граждане Китая. Отмечается, что вчера вечером власти подтверждали, что случаев заражения китайской эпидемией в стране нет.

Добавим, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй. Все россияне, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

На данный момент известно о 9692 заболевших, а смерть в результате болезни настала у 213 человек. Также есть информация о 171 человеке, которые прошли лечение и выздоровели.

Напомним, в Германии подтвердили пятый случай заражения коронавирусом.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вчера в аэропорту "Борисполь" приземлился лайнер со 158 украинцами на борту, которых эвакуировали с острова Хайнань из-за вспышки коронавируса. А сегодня рейсом компании "МАУ" домой вернулось еще столько же человек. И несмотря на то, что город Ухань, где началась эпидемия, находится далеко от туристического острова, здесь также зафиксировали первые случаи коронавируса у 46 китайцев, один из которых умер. "Комментариям" удалось пообщаться с украинцами, которые, несмотря на людей в масках и отсутствие в аптеках противовирусных средств, продолжают оставаться на Хайнане, считая его безопасным.

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