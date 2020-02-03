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У Путина недовольны заявлениями Эрдогана и зовут его в Крым

В Кремле напомнили, что Путин ранее рассказывал Эрдогану о ситуации в Крыму

сегодня, 19:52
Автор:

• Мария Чиренко

У Путина недовольны заявлениями Эрдогана и зовут его в Крым

Россия не согласна с заявлениями президента Турции Реджепа Эрдогана, который сегодня, 3 февраля, во время визита в Киев в очередной раз подчеркнул, что Крым является территорией Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Россия".

По его словам, заявления Эрдогана о проблем у  крымских татар не соответствуют реальности.

"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал Эрдогану о ситуации в Крыму.

"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", - добавил Песков.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган находится с визитом в Киеве. Во время пресс-конференции он заявил, что не признает аннексию Крыма Россией.

Эксперты рассказали "Комментариям", чего стоит ожидать от визита Эрдогана.

Эрдоган поприветствовал караул в Мариинском парке словами: "Слава Украине!".


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Источник: https://www.interfax.ru/world/693812
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