У Путина недовольны заявлениями Эрдогана и зовут его в Крым

Россия не согласна с заявлениями президента Турции Реджепа Эрдогана, который сегодня, 3 февраля, во время визита в Киев в очередной раз подчеркнул, что Крым является территорией Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс-Россия".



По его словам, заявления Эрдогана о проблем у крымских татар не соответствуют реальности.



"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам", - заявил Песков.



Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал Эрдогану о ситуации в Крыму.



"Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника", - добавил Песков.



Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган находится с визитом в Киеве. Во время пресс-конференции он заявил, что не признает аннексию Крыма Россией.



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