В Кремле исключили «обмен» Крыма на Донбасс

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Россия не готова отказаться от своей позиции по Донбассу в обмен на поставку Украиной воды в аннексированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Крым не может быть объектом каких-либо разменов", - подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, Крым является "российским регионом", водоснабжение которого предусмотрено государственными программами развития.
"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению, на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены", - сказал он.
Как сообщал сайт "Комментарии", ранее лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает идею возобновления подачи воды в аннексированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу.
"Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что это заявление является личной позицией Арахамии, а не власти.
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