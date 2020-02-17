Россия озвучила условие для нормандской встречи

Для проведения новой встречи в "нормандском" формате необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "РБК".

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.

Другими словами, главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке", пояснил замминистра.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей. "Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - пояснил он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском". "Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", - отметил дипломат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пристайко усомнился в проведении очередного "норманда" в апреле. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что никакой подготовки к "нормандской встрече", которая должна уже начаться, он не наблюдает. Отметим, что к предыдущему "норманду", который прошел 9 декабря в Париже, начали подготовку за шесть месяцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне прошлой нормандской встречи глава МИД Вадим Пристайко отметил главные "красные линии", которые не должен переступать президент Украины Владимир Зеленский при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно признанная государственная граница Украины", - подчеркнул тогда Пристайко, что дает основания полагать, что будущая встреча глав нормандского формата будет иметь те же принципы.





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