Чей Крым: российский сайт «Кинопоиск» оскандалился из-за карты с украинским Крымом

В России на одном из популярных сайтов "Кинопоиск" заметили географическую карту, где Украина отображена в составе с полуостровом Крым, хотя, по мнению российской власти, РФ "воссоединилась с Крымом" в 2014 году. Об этом пишут российские СМИ.





Так, карту на российском сайте в разделе "география фильмов" заметило одно из московских медиа и опубликовало соответствующий скриншот. В издании возмутились, что сайт показывает карту России без Крыма.

Тем временем, создатели "Кинопоиска" прокомментировали ситуацию и заявили, что "признали" украинским Крым из-за того, что "карта давно не обновлялась". Добавили, что карта носит иллюстративную роль, была создана еще в 2010 году и не претендует на актуальность, а раздел пообещали обновить.

Напомним, недавно украинский лидер Владимир Зеленский поднял вопрос аннексии Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший узник Кремля украинский режиссер Олег Сенцов поделился свои мнением по поводу аннексии Крыма и рассказал, есть ли вероятность, что президент РФ Владимир Путин "отдаст" полуостров.

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