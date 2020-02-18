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Путин уволил своего помощника по Украине

Путин уволил Суркова с сегодняшнего дня

сегодня, 19:13 119
Автор:

• Мария Чиренко

Путин уволил своего помощника по Украине

Президент России Владимир Путин своим указом уволил Владислава Суркова с должности помощника главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в указе.

В документе отмечается, что он вступает в силу со дня подписания, то есть, с 18 февраля.

По данным СМИ, именно Сурков был куратором российской военной операции на Донбассе и контролировал "власти" террористических "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, Владислав Сурков был назначен помощником президента России Владимира Путина в сентябре 2013 года. 

Как сообщал портал "Комментарии", ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг существование указа об отставке Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина.

10 февраля стало известно, что помощником президента России назначен Дмитрий Козак, который будет заниматься "украинской проблематикой". Более точные формулировки обязанностей будут представлены позднее, поскольку пока не формализированы.




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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62818
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