"Масляков чуть не поседел": в КВН на "Первом канале" Крым показали частью Украины

Во время трансляции российского "КВН" на "Первом канале" России команда из Беларуси "Дети Тьюринга" исполнили песню, посвященную перспективе объединения двух соседних государств, во время которой представили карту Европы, где Россия очерчена без Крымского полуострова.

Интересно, что номер команды игроков был положительно оценен жюри и зрителями зала, но этот нюанс выступления вряд ли остался без внимания.

На протяжении многих лет различные команды КВН рассказывали о жесткой цензуре на "Первом канале" и строго обозначенной политике передач, которые выходят в эфир. Таким образом можно предположить, что главный руководитель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, как минимум, получит выговор от дирекции канала во главе с Константином Эрнстом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в крымско-татарском Меджлисе готовится майская операция по возвращению коренного населения Крыма, которые были вынуждены переселяться из-за аннексии полуострова.

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