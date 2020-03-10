Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 10.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия "Масляков чуть не поседел": в КВН на "Первом канале" Крым показали частью Украины
НОВОСТИ Все новости

"Масляков чуть не поседел": в КВН на "Первом канале" Крым показали частью Украины

Во время музыкального номера белорусской команды "Дети Тьюринга, зрителям представили карту России без аннексированного полуострова

сегодня, 13:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Масляков чуть не поседел": в КВН на "Первом канале" Крым показали частью Украины

Во время трансляции российского "КВН" на "Первом канале" России команда из Беларуси "Дети Тьюринга" исполнили песню, посвященную перспективе объединения двух соседних государств, во время которой представили карту Европы, где Россия очерчена без Крымского полуострова. 

Интересно, что номер команды игроков был положительно оценен жюри и зрителями зала, но этот нюанс выступления вряд ли остался без внимания. 

На протяжении многих лет различные команды КВН рассказывали о жесткой цензуре на "Первом канале" и строго обозначенной политике передач, которые выходят в эфир. Таким образом можно предположить, что главный руководитель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков, как минимум, получит выговор от дирекции канала во главе с Константином Эрнстом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в крымско-татарском Меджлисе готовится майская операция по возвращению коренного населения Крыма, которые были вынуждены переселяться из-за аннексии полуострова.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...