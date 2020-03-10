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Алексей Навальный снял свою версию фильма "Паразиты"

Российский оппозиционер и глава ФБК Алексей Навальный представил фильм-расследование об известных пропагандистах Кремля

сегодня, 20:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

Алексей Навальный снял свою версию фильма "Паразиты"

Известный российский оппозиционер и, пожалуй, главный борец с коррупцией в России Алексей Навальный снял новый фильм-расследование, посвященный двум российским пропагандистам и супружеской паре Тиграну Кеосаяну и Маргарите Симоньян, назвав его прогремевшим на весь мир названием "Паразиты". Об этом сообщается на сайте Фонда борьбы с коррупцией.

В отличие от традиционных роликов с разоблачением коррупционных схем топ-чиновников России, фильм о супружеской паре с телеканала "RussiaToday" и "НТВ" стал полномасштабным и занял почти 40 минут времени зрителей.

"Как и в случае с "Он вам не Димон" и "Чайкой", мы решили не ограничиваться только видеоверсией расследования, а сделать лонгрид. И потому что хочется, в каком-то смысле, поставить памятник изумительной ловкости наших медиа-паразитов. В в этот раз был дополнительный убийственный фактор. Нам пришлось СЛУШАТЬ ШУТКИ наглых воров. Ведь юмор (вернее "юмор") у них ключевой механизм коррупции", - указано в сообщении.

Действительно, при просмотре фильма несколько раз показаны эпизоды передач, которыми кормят российских обывателей с центральных каналов, а потому неудивительно, что на этом фоне пропаганда против Украины и Запада свободно проникает не только в уши, но и в сознание электората Владимира Путина.

Как бы там ни было, а Навальный в свойственной ему манере удачно провел параллель между паразитами из мира флоры и фауны с паразитирующими на доверчивости граждан спекулянтами, получающими за вздорные, лживые и третьесортные передачи колоссальные гонорары из государственного бюджета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Российской Федерации Владимир Путин предусмотрел поправки в Конституции, которые позволят ему баллотироваться неограниченное число раз


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Источник: https://parasites.navalny.com/?fbclid=IwAR38pX9CPgG_42dt_quX5HEhAiyN8W6boJUvwb019tiuI8KTuh1pjZe5MP8
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