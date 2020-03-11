"Долой царя": в Москве прошел пикет против поправок к Конституции РФ

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Вчера в Москве после одобренной в Госдуме РФ поправки к Конституции, согласно которой все годы правления президента Владимира Путина будут списаны и он сможет баллотироваться в 2023 году как впервые, прошла акция протеста при участии преимущественно молодежи. Об этом сообщает либеральный общественный деятель России Михаил Бурдин.
"Молодёжь - молодцы! Будущее принадлежит вам!", - подписал свою публикацию автор.
Бурдин прикрепил несколько фотографий с пикета, и хотя вечерняя акция оказалось немногочисленной, подготовка участников была довольно неплохой: все они невозмутимо держали плакаты с сатирическими надписями. Среди них: "Долой царя", "Следующий срок - тюремный", "Нет вечному правлению Путина", "Тюремные сроки мы вам не обнулим" и так далее.
В лучших традициях современной России на место пикета прибыли сотрудники полиции, которые предложили участникам мирного собрания разойтись.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый в мире космонавт-женщина и действующий депутат Госдумы Валентина Терешкова поддержала "обнуление" сроков Владимира Путина, предусмотренное поправками в Конституцию.
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