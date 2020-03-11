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Терешкова сказала, кто попросил ее поддержать "обнуление" сроков Путина

Депутат Госдумы и экс-космонавт заявила, что Путина хотят видеть бессменным президентом простые люди России

сегодня, 18:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

Терешкова сказала, кто попросил ее поддержать "обнуление" сроков Путина

Депутат Государственной Думы России и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова пояснила, почему активно поддержала обнуление президентских сроков Владимира Путина, тем самым открывая ему доступ править Россией до самой смерти. Об этом передает журналист издания "Комсомольская правда".

"Такую поправку к Конституции поддержали не политические круги России, а люди, простые люди. Именно обычные россияне хотят, чтобы им оставили Путина", - обозначила политик от партии "Единая Россия".

Также Терешкова обозначила, что несмотря на сомнительную природу такой поправки, Конституционный суд ее, вероятнее всего, одобрит.

Отметим, что после заявления депутата Госдумы Валентины Терешковой о том, что необходимо внести поправки в Конституцию РФ, согласно которым президент Владимир Путин сможет еще четыре раза подряд баллотироваться на пост главы государства, в сети появилась острая критика в ее адрес. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин рассматривает законодательную возможность безграничного срока правления для себя и своего окружения, "обнулив" все предыдущие годы своей власти.

""Если Конституционный суд поддержит эти поправки и не найдет в них противоречия по Конституции, то они они будут выставлены на голосование 22 апреля", - подчеркнул он вчера на заседании Госдумы.


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Источник: https://www.crimea.kp.ru/daily/27103.4/4176371/
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