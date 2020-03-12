Россияне высмеяли Путина из-за его оптимизма в обрушении цен на нефть

После опубликованной в Twitter высокопарной речи президента России Владимира Путина о том, что падение цены на нефть на мировых рынках станет для российской экономики положительным фактором влияния, пользователи социальных сетей откровенно высмеяли своего лидера.

Так, в ответ на то, что снижение стоимости за баррель нефти "безусловно, должно позитивно отразиться и на всей российской экономике", комментаторы начали делать едкие замечания.

"У тебя из каждой ситуации выходят только россияне в лохмотьях"; "Где же эти ключевые отрасли производства. Одни торговые центры. Наверное, Росгвардия с ФСБ?", - звучат хлесткие упреки от читателей.

Досталось Путину и от более радикальных участников дискуссии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире резко обвалились цены на нефтяных рынках.

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, в мире тенденция падения цен на нефть была намечена давно.

"К сожалению, интерес к ситуации проявляется по факту происшествия, а не заранее, – отмечает Орыщак. – Так, по состоянию на 10 марта торги по Brent проходи ли около 36 долларов за баррель, что на 47,6% ниже цены открытия года. Триггером к распродажам выступили несколько факторов. Среди них – опасения распространения коронавируса по миру и его влияние на темпы развития мировой экономики в 2020 году, потенциальное сокращение спроса на нефть в мире. Также весомым аргументом к продажам стала ситуация между крупнейшими экспортерами нефти в мире – 6 марта Россия и ОПЕК не смогли договориться о новых объемах добычи нефти и удержать ранее принятые решения. Спекулянты отреагировали быстро, но сейчас технически комфортная цена, чтобы спекулянты сделали передышку и попытку восстановить котировки в диапазон 40 долларов за баррель".

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