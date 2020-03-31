Накануне общался с Путиным: коронавирус подтвердился у российского врача

В России главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко инфицировался коронавирусом. Неделю назад заболевший общался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишут росСМИ.

Сообщается, что 44-летний врач сейчас чувствует себя удовлетворительно, пребывает в местной инфекционной больнице.

Добавим, что на прошлой неделе больницу в Коммунарке (Подмосковье) посещал президент РФ Путин: он лично общался с главврачом Проценко. После того, как стало известно о диагнозе Проценко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Путин в порядке. По словам Пескова, глава РФ регулярно тестируется на коронавирус.

Напомним, за нарушение карантина из-за коронавирусной пандмии в России приняли жесткое наказание: не следующих правилу будут сажать в тюрьму на семь лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты оценили запрет иностранцам владеть землей в Крыму, который ввел Путин, и спрогнозировали, как еще может воспользоваться РФ занятостью международного сообщества проблемой коронавирусной пандемии.

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