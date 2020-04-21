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«Просил вернуться на Родину и предлагал забрать ЮКОС» — Ходорковский жестко потроллил Сечина и Роснефть

Бывший владелец ЮКОС решил пошутить над главой Роснефти

сегодня, 21:20
Автор:

• Антон Корнилов

«Просил вернуться на Родину и предлагал забрать ЮКОС» — Ходорковский жестко потроллил Сечина и Роснефть

Бывший владелец нефтяной компании "ЮКОС", российский общественный и политический деятель Михаил Ходорковской решил жестко пошутить над исполнительным директором нефтяной компании "Роснефть" Игорем Сечиным и опубликовал соответствующий пост на своей официальной странице в Twitter.

"Звонил Сечин. Просил вернуться на Родину и забрать назад ЮКОС. Сказал, что даже готов лет пять отсидеть", — написал Ходорковский в своем аккаунте.

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Михаил Ходорковский провел в заключении более 10 лет по так называемому делу ЮКОСа, в ходе которого его и Платона Лебедева преследовали в 2003-2005 годах. Судебные процессы получили противоречивые оценки со стороны международной и российской общественности. Некоторые считают Ходорковского политическим заключенным.

Шутка Ходорковского, который уже на свободе, связана с рекордным падением цен на нефть в последние месяцы. Вчера фьючерсы стали даже отрицательными, т.е. продавец заплатит покупателю. Игорю Сечину, как главе российской нефтяной компании, такое положение дел доставляет очень много проблем.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейский Союз выделит 190 миллионов евро на поддержку систем экономики и здравоохранения Украины.


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Источник: https://twitter.com/mich261213/status/1252564777248985088
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