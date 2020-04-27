Путин, Сталин и "Крым наш": в России на православном храме появилась мозаика о власти и ФСБ

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В Подмосковье на главном храме вооруженных сил России появилась мозаика с “ликами” президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, Иосифа Сталина и других политиков. Об этом пишут российские СМИ.
Так, на храме Воскресения Христова, который хотят открыть 9 мая, теперь виднеются портреты Путина и Шойгу, а также запечатлена аннексия Крыма с надписью “Крым наш”.
Вскоре появление своего изображения на православном храме прокомментировал и сам Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, когда президент узнал о мозаике, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".
Храм продолжают строить и хотят успеть ко Дню победы.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в России рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование. Также мы писали о том, что в рамках проекта “20 вопросов Путину” президент России признался, что все время держит “своих людей” в напряжении.
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