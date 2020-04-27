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Путин, Сталин и "Крым наш": в России на православном храме появилась мозаика о власти и ФСБ

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свой "лик" на храме Воскресения Христова

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

Путин, Сталин и "Крым наш": в России на православном храме появилась мозаика о власти и ФСБ

В Подмосковье на главном храме вооруженных сил России появилась мозаика с “ликами” президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу,  директора ФСБ Александра Бортникова, Иосифа Сталина и других политиков. Об этом пишут российские СМИ.

Так, на храме Воскресения Христова, который хотят открыть 9 мая, теперь виднеются портреты Путина и Шойгу, а также запечатлена аннексия Крыма с надписью “Крым наш”.

Вскоре появление своего изображения на православном храме прокомментировал и сам Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, когда президент узнал о мозаике, он улыбнулся и сказал: "Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано".

Храм продолжают строить и хотят успеть ко Дню победы.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в России рабочая группа предложила переименовать главу государства в "Верховного правителя". Причем первое слово будет обязательно с заглавной буквы. Помимо этого, депутаты предложили закрепить за их страной статус "победителя во Второй мировой войне", а также сделать православие основной религией. После этого пройдет всероссийское голосование. Также мы писали о том, что в рамках проекта “20 вопросов Путину” президент России признался, что все время держит “своих людей” в напряжении.


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Источник: comments.ua
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